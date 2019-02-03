Олег Ляшко спел песню Кузьмы Скрябина в годовщину смерти певца

Хит "Мам" в исполнении политика собрал более полтысячи лайков в Facebook всего за несколько часов

Олег ляшко спел песню "Мам" Кузьмы Скрябина Фото: Facebook/Олег Ляшко

Народный депутат Олег Ляшко почтил память Кузьмы Скрябина в четвертую годовщину его гибели исполнением песни "Мам", которую певец посвятил своей маме. Пел традиционно дома в караоке, а рядом на диване сидели жена Росита и одна из собак – бульдог Горишек.

Поклонники певческого таланта политика в соцсети благодарили его за то, что поёт народный депутат от души и не стесняется, что не попадает в некоторые ноты. А он, в свою очередь, рассказал, что уважал Кузьму не только за его талант, но и за человечность.

"Мало кто знает, что весь свой гонорар за книгу "Победа и Берлин" Андрей Кузьменко отдал на нужды Острожской школы-интерната. Мне как интернатовскому парню узнать это было особенно трогательно. А ещё Кузьма много помогал нашим бойцам и финансово, и морально, постоянно посещал госпитали. Достойный человек был и прекрасный музыкант. Вечная память", – написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, 2 февраля 2019 года исполнилась уже четвертая годовщина со дня смерти Кузьмы Скрябина. Сегодня.Lifestyle вспомнил лучшие цитаты и песни легендарного украинского музыканта.

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