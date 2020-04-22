Олег Ляшко во время карантина высадил 100 дубов

Политик рассказал, что таким образом хотел сделать свой вклад в спасение природы

Ко Дню Земли-2020 Олег Ляшко показал аллею из 100 дубов, высаженных по его инициативе вдоль улицы, на которой он живет. На своей странице в Facebook политик рассказал, что таким образом хотел сделать свой вклад в спасение природы.

"К сожалению, наша матушка-земля, на которой мы все живем, сегодня проходит тяжелые испытания – вырубывают, истощают, выжигают, уничтожают. Я думаю, что этот коронавирус и всякая другая напасть – это ответ природы на то, как человечество по-варварски относится к тому, что нам дал Господь Бог", – считает Ляшко.

Прогуливаясь вдоль посаженной им аллеи, политик призвал всех, у кого есть такая возможность, следовать его примеру.

"У нас все привыкли делать так – у себя во дворе порядок наводят, а за забором срач разводят. И если для кого-то это станет примером и люди посадят хоть один дуб, один цветок, один кустик – насколько ярче и красивее станет наша родная украинская земля. Чем больше зелени – тем меньше горя на нашей земле", – сказал Олег Ляшко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Олег Ляшко озвучил старую добрую сказку о Серке и Волке.

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