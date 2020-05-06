Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Через атмосферу планеты, вероятно, прошел огромный железный астероид

Разгадана тайна Тунгусского метеорита Фото: Unsplash

Ученые приблизились к разгадке тайны астероида (Тунгусского метеорита), который упал в Сибири в 1908 году. О том, что именно могло произойти, исследователи подробно рассказали в статье для научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По данным астрономов, вхождение космического объекта в атмосферу Земли вызвало взрыв, который, по некоторым данным, сравним с самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрыв был слышен за 800 километров от эпицентра. Волна повалила лес на площади 2000 квадратных километров.

Разгадана тайна Тунгусского метеорита Фото: Unsplash

Ученые предполагают, что в действительности никакого падения метеорита на Землю не было. Через атмосферу планеты, вероятно, прошел огромный железный астероид размером от 100 до 200 метров. Высота полета составляла от 10 до 15 километров, а скорость движения – около 20 километров в секунду. Если астероид действительно был железным, он мог остаться целым и уйти обратно в космическое пространство.

"Подобный объект мог создать ударную волну, способную повалить деревья на территории, значительно превышающей полторы тысячи квадратных километров, и не оставить на поверхности Земли никаких следов самого космического тела", – пояснили специалисты.

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Напомним, ранее сотрудники Государственного исторического музея Челябинской области сообщили о поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, который упал в 2013 году.

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