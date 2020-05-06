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Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Через атмосферу планеты, вероятно, прошел огромный железный астероид

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:13
Разгадана тайна Тунгусского метеорита
Разгадана тайна Тунгусского метеорита
Фото: Unsplash

Ученые приблизились к разгадке тайны астероида (Тунгусского метеорита), который упал в Сибири в 1908 году. О том, что именно могло произойти, исследователи подробно рассказали в статье для научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По данным астрономов, вхождение космического объекта в атмосферу Земли вызвало взрыв, который, по некоторым данным, сравним с самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрыв был слышен за 800 километров от эпицентра. Волна повалила лес на площади 2000 квадратных километров.

Разгадана тайна Тунгусского метеорита
Разгадана тайна Тунгусского метеорита
Фото: Unsplash

Ученые предполагают, что в действительности никакого падения метеорита на Землю не было. Через атмосферу планеты, вероятно, прошел огромный железный астероид размером от 100 до 200 метров. Высота полета составляла от 10 до 15 километров, а скорость движения – около 20 километров в секунду. Если астероид действительно был железным, он мог остаться целым и уйти обратно в космическое пространство.

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"Подобный объект мог создать ударную волну, способную повалить деревья на территории, значительно превышающей полторы тысячи квадратных километров, и не оставить на поверхности Земли никаких следов самого космического тела", – пояснили специалисты.

Смотрите также сюжет о том, как над Кубой взорвался метеорит:

Напомним, ранее сотрудники Государственного исторического музея Челябинской области сообщили о поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, который упал в 2013 году.

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Источник: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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