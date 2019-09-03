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"Он все испортил": Лукашенко из-за Зеленского отказался от езды на велосипеде

Президент Беларуси сделал курьезное заявление во время праздника "Первого звонка" в Минске

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:52
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: AFP

Во время праздника "Первого звонка" в одной из школ Минска президент Белоруси Александр Лукашенко признался журналистам, что из-за главы украинского государства Владимира Зеленского принял решение отказаться от идеи ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле. Видео появилось на YouTube телеканала ОНТ.

"Меня тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед, но все испортил Зеленский, – рассказывает Лукашенко. – Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал, что будет на велосипеде ездить. И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллели проведут, скажут – вот, Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и сам поехал. Поэтому я от этого отказался".

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Напомним, что пару лет назад Лукашенко оконфузился и на встрече с президентом России Владимиром Путиным, назвав его Дмитрием Анатольевичем, имея в виду премьер-министра РФ Медведева.

Кроме того, ранее президент Беларуси предложил победительнице национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" Марии Василевич поработать в колхозе.

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Источник: Сегодня
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