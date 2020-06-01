Оптическая иллюзия: на видео показали "летающий ковер-самолет"

На самом деле это грузовой автомобиль везет людей по горной дороге

Необычную оптическую иллюзию с "летающим ковром" показал на своей странице в Twitter пользователь с ником @sha_ji1. На самом деле это грузовой автомобиль везет людей по горной дороге.

"Это общественный транспорт в Гималаях", – написал автор поста под роликом, набравшим более восьми миллионов просмотров. В комментариях многие посчитали, что это доказательство существования ковра-самолета.

"Я один подумал, что это VR-видео и что люди летят на ковре-самолете?", "Я подумал, что это ковер-самолет", – написали юзеры. При этом некоторые пользователи признались, что вряд ли смогли бы проехаться на таком общественном транспорте, потому что у них закружилась голова от просмотра.

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже рядом с горой Маунгануи, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном. Кроме этого, пользователь Twitter с ником Nayem на своей странице разместил фотографию, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, на самом деле – это оптическая иллюзия.

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