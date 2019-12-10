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Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

Снимок опубликовал у себя на страничке в Twitter парень по имени Артем Дерягин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:57
Иллюзия с обручем в метро поставила в тупик пользователей Twitter
Иллюзия с обручем в метро поставила в тупик пользователей Twitter
Фото: Depositphotos

8 декабря в Twitter появилась фотография с красным кругом, которая озадачила пользователей сети из-за оптической иллюзии. Снимок опубликовал у себя на страничке юзер с ником Артем Дерягин. Подписчики парня сначала подумали, что это сделанный в фоторедакторе геометрический объект, но оказалось, что на самом деле это обычный обруч.

"Сначала не понял, а потом как понял!" На снимке были засняты пассажиры, а ноги одного из них были как будто выделены красным кругом. В интернете пользователи зачастую так подсказывают, куда нужно смотреть, чтобы увидеть какую-то незаметную на первый взгляд деталь. Однако в данном случае это был красный хулахуп, который держали в руке", – отметил автор фотографии.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Куда нужно смотреть, чтобы увидеть оптическую иллюзию подсказал озадаченным пользователям Yaroslav Mikhaylov.

Скриншот: twitter.com/DerArto

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

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Источник: Сегодня
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