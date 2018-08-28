Ореховый Спас-2018: приметы праздника, традиции и гадания

Традиционно на Третий Спас девушки гадали на орехах

Ореховый Спас-2018. Фото: pixabay

Третьим Спасом или Ореховым Спасом называют перенесение с Эдессы в Константинополь одной из величайших святынь христианства – Нерукотворного образа Иисуса Христа. Православная церковь отмечает праздник ежегодно 29 августа.

Об истории, обычаях и традициях праздника 29 августа – Орехового Спаса-2018, а также о главных приметах и гаданиях в этот день пишет сайт Сегодня.Lifestyle.

Смысл праздника Орехового Спаса-2018

По легенде, больной проказой сирийский царь Авгар Ухамо попросил Иисуса позировать придворному художнику Ананию. Но сделать портрет не удавалось, потому что лик сиял неземным светом. Тогда Христос поднес к лицу полотняный убрус-полотенце, и на нем отпечатался его образ. Чудодейственная святыня помогла царю излечиться. Ее установили на городских воротах Эдессы.

Этот праздник также называют Спас на полотне или Ореховый Спас — созревают орехи, их несли святить в церковь. Хороший урожай орехов — на снежную, морозную зиму. В церкви освящали лен, прядево и полотно, которые использовали при лечении болезней и гадании.

Гадание на Ореховый Спас 29 августа

Традиционно на Третий Спас девушки гадали на орехах – срывали их с дерева. Если плод спелый – к любви. Недозрелый – стоит ждать важную новость. Гнилой – к беде. Горький орех – к проблемам в отношениях. Если удалось найти два сросшиеся орехи – это к везению. Их нужно сорвать левой рукой и положить в кошелек. Тогда будут водиться деньги.

Приметы на Ореховый Спас-2018

По некоторым приметам судили о том, какой будет зима. Если журавли потянулись на юг, значит, зима будет ранняя. А жара, начавшаяся в этот день, свидетельствует о том, что во второй половине сентября будет холодно и дождливо. Хорошая погода 29 августа – запасов хватит на всю зиму, поскольку она, по приметам, будет короткой.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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