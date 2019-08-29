Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в этот день

Узнайте главные запреты и традиции на Ореховый Спас 2019

Что категорически нельзя делать на Ореховый Спас 2019 Фото: Depositphotos

Сегодня, 29 августа, наступил Ореховый Спас. В этот день православные украинцы отмечают большой праздник – Третий Спас. Мы расскажем вам том, что можно, а чего нельзя делать на Ореховый Спас 2019, а также о важных обычаях и традициях празднования.

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Ореховый Спас завершает цикл христианских праздников в августе. Этот день в народе имеет несколько названий – Хлебный Спас, Нерукотворный Спас, Спас на полотне. Украинцы издавна почитают его особыми традициями и обрядами.

История праздника Ореховый Спас 2019

Этот праздник установлен Православной Церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Х веке. В документе, найденном в IV веке Евсевием Кесарийским в Эдесском архиве, говорилось о том, что властитель Эдессы Авгарь страдал проказой. Зная о чудодейственных способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа прийти и исцелить его. Господь обещал послать к князю одного из своих учеников, а все попытки Анании написать образ Иисуса Христа остались безуспешными. Тогда Господь попросил подать ему полотенце и отер им Свое лицо. На полотенце отпечатался Его лик. После Воскресения Христа апостолом Фомой был послан в Эдессу один из 70-ти учеников Христа – Фаддей, который с помощью Нерукотворного образа Спасителя исцелил царя и распространил там христианство.

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Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа 2019 года

Не отказывайтесь от работы, ведь Ореховый Спас (Хлебный Спас) – время сбора урожая и подготовки продуктов на зиму.

В Ореховый Спас не выходите в лес без оберега. Наши предки верили, что так можно встретиться с нечистой силой.

Нельзя отказывать в еде нуждающимся и странникам.

Перед Ореховым Спасом заканчивается строгий двухнедельный Успенский пост, поэтому снимается запрет на употребление рыбы и мяса.

Напомним, ранее мы публиковали рецепт пирога с грецкими орехами на праздник Ореховый Спас 2019.

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