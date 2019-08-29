Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в этот день

Узнайте главные запреты и традиции на Ореховый Спас 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Что категорически нельзя делать на Ореховый Спас 2019
Что категорически нельзя делать на Ореховый Спас 2019
Фото: Depositphotos

Сегодня, 29 августа, наступил Ореховый Спас. В этот день православные украинцы отмечают большой праздник – Третий Спас. Мы расскажем вам том, что можно, а чего нельзя делать на Ореховый Спас 2019, а также о важных обычаях и традициях празднования.

Смотрите видео, как украинские звезды отпраздновали Медовый Спас:

Ореховый Спас завершает цикл христианских праздников в августе. Этот день в народе имеет несколько названий – Хлебный Спас, Нерукотворный Спас, Спас на полотне. Украинцы издавна почитают его особыми традициями и обрядами.

История праздника Ореховый Спас 2019

Этот праздник установлен Православной Церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Х веке. В документе, найденном в IV веке Евсевием Кесарийским в Эдесском архиве, говорилось о том, что властитель Эдессы Авгарь страдал проказой. Зная о чудодейственных способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа прийти и исцелить его. Господь обещал послать к князю одного из своих учеников, а все попытки Анании написать образ Иисуса Христа остались безуспешными. Тогда Господь попросил подать ему полотенце и отер им Свое лицо. На полотенце отпечатался Его лик. После Воскресения Христа апостолом Фомой был послан в Эдессу один из 70-ти учеников Христа – Фаддей, который с помощью Нерукотворного образа Спасителя исцелил царя и распространил там христианство.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в августе 2019 по дням

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа 2019 года

  • Не отказывайтесь от работы, ведь Ореховый Спас (Хлебный Спас) – время сбора урожая и подготовки продуктов на зиму.
  • В Ореховый Спас не выходите в лес без оберега. Наши предки верили, что так можно встретиться с нечистой силой.
  • Нельзя отказывать в еде нуждающимся и странникам.

Перед Ореховым Спасом заканчивается строгий двухнедельный Успенский пост, поэтому снимается запрет на употребление рыбы и мяса.

Напомним, ранее мы публиковали рецепт пирога с грецкими орехами на праздник Ореховый Спас 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать Ореховый Спас 2019: поздравления в картинках и открытках Ореховый Спас 2019: ТОП-5 рецептов вкусной выпечки с орехами Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе Ореховый Спас 2019: что святят на праздник
видео праздник Спас обычаи традиции Ореховый Спас
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаТехно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Секреты красоты скандинавских девушек
Секреты красоты скандинавских девушек
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии
Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии
Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Оформляем участок с помощью цветочных бордюров
Оформляем участок с помощью цветочных бордюров