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Орел с акулой в когтях пролетел над пляжем: невероятное видео

Сегодня, 09:45

Курьезный случай произошел в туристическом городе Мертл-Бич

В американском туристическом городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, орел схватил акулу и пролетел с ней над пляжем. Видеозапись опубликовала на своей странице в Facebook Келли Барбедж (Kelly Burbage).

"Эта птица поймала акулу? Кто-нибудь видел что-то подобное раньше?" – написала автор видео в своем посте.

На ролике показано, как орел с довольно крупную акулой в когтях летит прямо над берегом, каждый раз набирая высоту. Акула пытается вырваться, однако ей не удается победить орла.

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Комментаторы считают, что птицей-охотницей является кондор либо гриф. Другие же засомневались в том, кем на самом деле была жертва. "Не знаю, что это за птица, но рыба, скорей всего, скумбрия или тунец", "Это не акула", "Его добыча точно не маленькая акула", – пишут они.

Напомним, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Кроме этого, 33-летний серфер Джереми Джонстон на пляже в американском округе Нью-Смирна-Бич снял на видео пару десятков акул, которые охотились на рыбу.

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Источник: Сегодня
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