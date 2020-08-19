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Организм 47-летнего мужчины начал самостоятельно вырабатывать алкоголь

Сегодня, 13:42

Из-за этой странной болезни у него недавно отобрали водительские права

47-летний житель Бельгии, страдающий "синдромом автопивоварни", пьянеет без употребления алкоголя. Об этом случае рассказал сотрудник бельгийской Университетской больницы в Генте Дэнни Де Луз, пишет издание Insider.

По словам врачей, микрофлора пищеварительной системы мужчины производит достаточно спирта для опьянения. Это происходит из-за определенные виды дрожжей, которые "питаются" углеводами, а затем производят алкоголь.

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Сначала медики порекомендовали пациенту принимать противогрибковые средства и сесть на низкоуглеводную диету. Но это не помогло, и у мужчины еще случались дни, когда он внезапно пьянел. Однажды из-за этого у него отобрали водительские права.

Эксперты утверждают, что наиболее подвержены синдрому люди с циррозом печени и диабетом. Также в зоне риска люди, которые перенесли операцию на кишечнике или прошли курс сильных антибиотиков.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о парне, который отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет.

Смотрите видео: кто из известных людей поборол алкоголизм

Кроме этого, мы писали, что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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