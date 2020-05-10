Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Выбирайте самое красивое, доброе, душевное поздравление с Днем матери для любимой мамы

Ольга Козачок
Сегодня, 08:06

Сегодня, 10 мая, Украина и многие страны мира празднуют День матери 2020. В этот светлый и праздничный день не забудьте поздравить своих мам и адресовать им самые душевные, позитивные, веселые и радостные поздравления с праздником.

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

День матери 2020: лучшие поздравления в стихах

***

Пожелаю в День матери счастья,
Самых ярких, волшебных событий,
Пусть глаза улыбаются чаще,
Для любви будет сердце открыто.

Позитив, вдохновение, успехи
За тобой пусть идут по пятам,
Радость в доме живет без помехи,
И успех пусть поселится там.

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Короткое поздравление с Днем матери

***

Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю,
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.

Читайте также:
День матери-2020: что подарить маме в праздник

С Днем ​​матери: прикольные поздравления маме

***

Мамой быть совсем непросто –
На процентов девяносто.
Остальные десять – рай:
Гладь, стирай и убирай...

Завтрак, ужин и обед –
Приготовлен, разогрет.
Школа, ясли, детский сад –
Мамой быть, ну каждый рад!

Что ни день – уборка в доме.
Это точно, как в законе:
Не исполнить, ведь нельзя,
Это мамина стезя!

Шум и крики малышей:
"Это дай. Того налей...
Это вовсе не хочу...
А не дашь, то закричу..."

Одним словом, мамой быть –
Это всех вокруг любить,
А себя... ну как придется...
Может, время и найдется!..

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Смс поздравление в День матери

***

С Днем матери тебя, родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

Смотрите видео: история супер-мамы

Самое красивое поздравление маме в День матери 2020

***

Наверное, не хватит в мире слов,
Чтоб рассказать о том, что так бесценно.
О том, что только мамина любовь
Нас исцеляет от невзгод мгновенно.

Как рассказать о том, что на века
Дороже золота, алмазов и рубинов?
Все знают, это мамина рука,
Что нежно гладит по макушке сына.

Не важно, сколько времени прошло,
И мы все выросли, давно уже не детки.
Но на душе всегда светлым-светло
От глаз твоих и от объятий крепких.

Что можно в этот день тебе сказать?
Что пожелать тебе, моя родная?
Здоровья, счастья, горестей не знать,
А знать, что ты у нас одна такая.

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Душевное поздравление с Днем матери в смс

***

С днем матери тебя, родная мама,
Желаю быть всегда счастливой самой,
Душой и сердцем я тебя люблю,
За все добро тебя благодарю.

Читайте также:
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Доброе поздравление в День матери подруге

***

День матери – волшебный праздник,
Он всех нас делает добрей.
Желаем нашим мамам счастья,
И радостных погожих дней!

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: Pixabay

Поздравления подругам с Днем ​​матери

***

Мамин день пускай подарит
Счастье, радость и удачу!
Процветанием завалит,
Порешает все задачи.

В море радости волшебной
С головой пусть окунет,
Принесет успех мгновенно
И проблемы отберет!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве Подарки маме на День матери своими руками: ТОП-5 оригинальных вариантов с фото Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме День матери в Украине: дата, история и значение праздника Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки
праздники открытки День матери поздравления картинки мама
Реклама

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась

Популярные статьи

Сегодня, 08:06Fun

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Сегодня, 07:48Fun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Вчера, 16:05Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Вчера, 14:16Афиша

Лучшие военные фильмы к 9 Мая – подборка

Вчера, 12:15Food

Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче

Вчера, 12:07Events

Яркие открытки с 9 Мая – поздравления, проза, стихи, смс и картинки

Вчера, 10:50Техно

Что было до Большого взрыва: ученые дали ответ

Вчера, 10:20Food

Кулеш на костре: правильный рецепт для пикника на даче

8 маяFun

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс

8 маяШоу-бизнес

Ведущая "Орла и Решки" заразилась коронавирусом: фото

8 маяFun

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

8 маяFun

Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фото

8 маяШоу-бизнес

ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения

7 маяПсихология

Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

7 маяFood

Рецепт для пикника на даче: салат из редиса, яиц, салями и кукурузы

7 маяFun

Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фото

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Ольга Куриленко попала в скандал после неожиданного заявления
Ольга Куриленко попала в скандал после неожиданного заявления
Седокова показала свои формы в обтягивающем комбинезоне
Седокова показала свои формы в обтягивающем комбинезоне
Covid-19: ризик захворіти залежить від ваших генів
Covid-19: ризик захворіти залежить від ваших генів
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Жареные домашние пирожки на кефире
Жареные домашние пирожки на кефире
Новий доказ пластики 72-річної Ротару - фото без макіяжу
Новий доказ пластики 72-річної Ротару - фото без макіяжу