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Оригинальный водитель такси придумал "меню поездок" и стал звездой сети

В меню таксист описал несколько видов поездок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Такси
Такси
Фото: Pixabay

Пользователь Twitter по имени Луис поделился с подписчиками "меню" различных поездок, которое ему предложил таксист. "Вчера вечером мой водитель дал мне меню, чтобы выбрать, какую поездку я хочу", - прокомментировал он снимок.

В меню водителя оказались несколько видов поездок: "молчаливая", "терапевтическая" "странная", "грубая" и "стенд-ап". Пассажир мог добраться до места назначения в тишине, выговориться или получить новые впечатления от езды с водителем, который ведет себя подозрительно.

"Я рассказываю вам о смешных вещах (по крайней мере, для меня). От тюремных историй до дурацких жизненных выборов, которые я делал. Не делайте татуировки с именами любовников. Никогда", — сообщалось в описании "стенд-ап"-поездки.

Напомним, пекинский водитель такси прославился в интернете из-за привычки брать с собой на работу страдающую от болезни Альцгеймера жену. Ранее мы также писали, что брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконной в бельгийской столице оказание транспортных услуг такси Uber.

Смотрите видео: как проверить надежность таксиста

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