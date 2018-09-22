Осеннее равноденствие-2018: что нельзя делать в этот день

Есть ряд важных запретов и рекомендаций на 23 сентября

23 сентября – День осеннего равноденствия. Фото: pixabay

23 сентября – День осеннего равноденствия-2018. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковы. А вот после него световой день начинает сокращаться, а ночи, наоборот, становиться длиннее.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет о приметах и суевериях на День осеннего равноденствия, а также о том, как правильно провести праздник.

Начиная с дня осеннего равноденствия, в северном полушарии Земли день начнет потихоньку убывать, а ночи, наоборот, будут становиться все длиннее. Так продлится до середины декабря, дня зимнего солнцестояния. А в южном полушарии в день осеннего равноденствия начинается астрономическая весна.

Поблагодарите Бога за все хорошее, что у вас было в этом году, за то, чего вы сумели достичь за все положительные моменты и радости, которые оказывали вам уверенности и сил для движения вперед. 23 сентября можно и нужно загадывать желания, энергия равноденствия поспособствует их исполнению.

Что нельзя делать в праздник 23 сентября

Не стоит начинать новые дела. Лучше уделить время своему здоровью, душевному настроению и расслабиться.

В этот день нельзя ругаться, чтобы не спугнуть счастье и благополучие, которое природа посылает каждому. Ссоры только разрушают магическое настроение этого праздника.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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