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Ошибка врачей: 46-летняя женщина неожиданно зашевелилась перед похоронами, фото

Персонал клиники поместил пациентку в мешок для трупов

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:37

46-летняя Глэдис Родригес де Дуарте из города Коронель-Овьедо на юге Парагвая, которую небезосновательно считали умершей, неожиданно проснулась при подготовке к похоронной службе. В произошедшем обвиняют врача, который лечил женщину. Начато расследование, сообщает парагвайская газета ABC Color.

Родственники женщины, муж по имени Максимино и дочь Сандра, утверждают, что Глэдис с жалобами на высокое кровяное давление госпитализировали в частную клинику и вскоре после этого, по словам медиков, она скончалась. Перед смертью пациентку осматривал врач – Эриберто Вера.

Глэдис Родригес де Дуарте очнулась в похоронном бюро
Глэдис Родригес де Дуарте очнулась в похоронном бюро
Фото: Sandra Duarte

Медики подготовили справку о смерти Дуарте, указав причиной кончины рак шейки матки. Персонал клиники поместил женщину в мешок для трупов и с согласия родственников отправил в похоронное бюро. Там тело женщины еще раз осмотрели и заметили, что она шевелится. Дуарте отвезли в больницу и оставили под наблюдением.

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"Он счел больную женщину мертвой и даже не попытался ее реанимировать, – пожаловалась дочь Дуарте на врача. – Мы доверяли клинике, поэтому и отправили туда мать. Но они отсоединили ее от аппаратов и направили прямиком в похоронное бюро".

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Ранее Сегодня.Lifestyle писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего в больнице его объявили мертвым.

Кроме этого, мы писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга спустя несколько часов после дорожной аварии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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