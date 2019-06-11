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Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

У новорожденного ребенка по имени Фредди диагностировали порок сердца

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:36

Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
Наоми Смоллвуд спасла жизнь своему ребенку
Фото: Birminghammail
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Молодой матери Наоми Смоллвуд из Великобритании чудом удалось спасти жизнь своему новорожденному ребенку. Женщина рассказывает, что ее мальчик Фредди после приезда из роддома постоянно спал и не пил молока. Врачи списывали все на колики, утверждая, что об этом не стоит беспокоиться. Однако через две недели Наоми поняла, что нужно принимать какие-то меры, ведь малыш начал хрипеть, пишет Daily Mirror.

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Смоллвуд обратилась в другое медицинское учреждение, где у ребенка диагностировали порок сердца. Мальчика срочно доставили в одну из больниц, чтобы оказать необходимую помощь. Специалисты отметили, что сердце ребенка могло остановиться в любой момент, и он не пережил бы эту ночь, если бы не чуткость его матери. Спустя полгода мальчику сделали еще одну операцию, чтобы восстановить дугу аорты сердца. 

"Если бы я не отвезла тогда Фредди в больницу, у этой истории был бы другой конец", – заявила Наоми Смоллвуд.

Ранее "Сегодня" писали, как мать с грудным ребенком на руках бросилась под машину и спасла щенка. Кроме этого, мы писали о женщине, которая нарвалась на критику из-за подарков детям на Новый год.

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Источник: Сегодня
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