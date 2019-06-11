Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу
У новорожденного ребенка по имени Фредди диагностировали порок сердца
Молодой матери Наоми Смоллвуд из Великобритании чудом удалось спасти жизнь своему новорожденному ребенку. Женщина рассказывает, что ее мальчик Фредди после приезда из роддома постоянно спал и не пил молока. Врачи списывали все на колики, утверждая, что об этом не стоит беспокоиться. Однако через две недели Наоми поняла, что нужно принимать какие-то меры, ведь малыш начал хрипеть, пишет Daily Mirror.
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Смоллвуд обратилась в другое медицинское учреждение, где у ребенка диагностировали порок сердца. Мальчика срочно доставили в одну из больниц, чтобы оказать необходимую помощь. Специалисты отметили, что сердце ребенка могло остановиться в любой момент, и он не пережил бы эту ночь, если бы не чуткость его матери. Спустя полгода мальчику сделали еще одну операцию, чтобы восстановить дугу аорты сердца.
"Если бы я не отвезла тогда Фредди в больницу, у этой истории был бы другой конец", – заявила Наоми Смоллвуд.
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