Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оскар 2020: "список победителей" по ошибке оказался в открытом доступе

Конфуз произошел из-за сообщения Американской киноакадемии в Twitter

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
"Оскар" угодил в скандал из-за поста в сети
"Оскар" угодил в скандал из-за поста в сети
Фото: Depositphotos

Американская киноакадемия попала в скандал из-за обнародования в Twitter фейкового списка победителей премии "Оскар 2020".

"Коротко о твите, который выглядел так, будто его написали в нашем аккаунте. Это ошибка. И она исправлена", – указывается в новом сообщении.

Все началось с того, что Американская киноакадемия ретвитнула пост My Oscar predictions ("Мои прогнозы премии Оскар") с победителями предстоящей церемонии. Там указано, что награду за лучшую режиссерскую работу получит Сэм Мендес (фильм "1917"), лучшим актером станет Хоакин Феникс за роль "Джокера", лучшей актрисой станет Рене Зельвегер за роль в фильме "Джуди", а южнокорейская лента "Паразиты" станет лучшим фильмом года.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

Читайте также:
Какой фильм получит "Оскар 2020" – голосование

Издание Vice уточняет, что раньше академия объявила кампанию "Прогнозы по премии" и попросила поклонников "Оскара" делиться своими мыслями относительно возможных победителей. Ответ одного из участников кампании запостили как твит "ошибочно".

По официальной версии, академия пока не проводила голосования за потенциальных победителей.

Напомним, названы все номинанты на кинопремию "Оскар 2020".

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анатолий Анатолич будет комментировать ночь Оскара на телеканале «Украина» 91 фильм-победитель премии Оскар, изменивший историю кино Оскар 2020: появился новый список ведущих церемонии Телеканал «Украина» устроит для киноманов ночь Оскара
видео курьез фильм премия победители Оскар 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Сегодня, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Сегодня, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Вчера, 17:32Fun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

Вчера, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Вчера, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:03Шоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

3 февраляШоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

3 февраляТехно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

3 февраляFun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Новости партнеров

Салат Грибная поляна с шампиньонами
Салат Грибная поляна с шампиньонами
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Цветная капуста с мясом в духовке
Цветная капуста с мясом в духовке
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью