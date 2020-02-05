Оскар 2020: "список победителей" по ошибке оказался в открытом доступе

Конфуз произошел из-за сообщения Американской киноакадемии в Twitter

"Оскар" угодил в скандал из-за поста в сети Фото: Depositphotos

Американская киноакадемия попала в скандал из-за обнародования в Twitter фейкового списка победителей премии "Оскар 2020".

"Коротко о твите, который выглядел так, будто его написали в нашем аккаунте. Это ошибка. И она исправлена", – указывается в новом сообщении.

Все началось с того, что Американская киноакадемия ретвитнула пост My Oscar predictions ("Мои прогнозы премии Оскар") с победителями предстоящей церемонии. Там указано, что награду за лучшую режиссерскую работу получит Сэм Мендес (фильм "1917"), лучшим актером станет Хоакин Феникс за роль "Джокера", лучшей актрисой станет Рене Зельвегер за роль в фильме "Джуди", а южнокорейская лента "Паразиты" станет лучшим фильмом года.

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Издание Vice уточняет, что раньше академия объявила кампанию "Прогнозы по премии" и попросила поклонников "Оскара" делиться своими мыслями относительно возможных победителей. Ответ одного из участников кампании запостили как твит "ошибочно".

По официальной версии, академия пока не проводила голосования за потенциальных победителей.

Напомним, названы все номинанты на кинопремию "Оскар 2020".

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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