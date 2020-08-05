Особняк в Великобритании продают всего за 72 гривны: фото

Этот стильный и ухоженный дом идеально подойдет для большой семьи

Британец Ден Ле Бон объявил необычную лотерею – он предлагает всем желающим принять участие в розыгрыше его особняка в Западном Йоркшире. Цена одного билета – всего два фунта стерлингов (72 гривны), пишет издание Leeds Live.

Стильный и ухоженный Дом Ле Бона идеально подойдет для большой семьи – там есть четыре ванные комнаты и пять залов. На первом этаже кухня оборудована современной мебелью, в том числе барной стойкой и винным холодильником. Также есть две гостиные, в каждой – удобные диваны, камин, а также огромный эркер с шикарным видом на палисадники. На втором этаже – две спальни с большими кроватями и кладовая.

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По словам Дена, в его семье будет пополнение и они хотят переехать в дом побольше. Старый дом решили продать, однако желающих не нашлось. Так появилась идея устроить розыгрыш.

Чтобы принять участие в лотерее, нужно до 30 октября купить электронный билет на сайте Raffall. Однако стоит учесть, что количество участников ограничено – 500 тысяч.

Ден Ле Бон продает дом всего за 72 гривни Фото: raffall.com Ден Ле Бон продает дом всего за 72 гривни Фото: raffall.com Ден Ле Бон продает дом всего за 72 гривни Фото: raffall.com Ден Ле Бон продает дом всего за 72 гривни Фото: raffall.com Ден Ле Бон продает дом всего за 72 гривни Фото: raffall.com 1/5

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что на аукционе National Property Auctions за один евро продают двухэтажный особняк в шотландском городе Арброт (у побережья Северного моря). Дом в неоготическом стиле построен для семьи Корсар еще в XIX веке и сейчас находится в аварийном состоянии. По условиям сделки новый владелец обязуется провести полную реконструкцию здания.

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Кроме этого, мы также рассказывали об аналогичных предложениях. В живописном швейцарском селении Монти-Шьяга (Monti Sciaga, Ticino), например, местные власти продают разрушенные дома стоимостью в один швейцарский франк.

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