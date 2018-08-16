"Осталась без унитаза": алчный любовник обокрал бывшую девушку

Жертва подробно рассказала о произошедшем

Девушка осталась без унитаза. Фото: pixabay

На имиджборде Reddit появилось забавное сообщение от девушки под ником shelblikadoo. Юзер рассказала, что ее бывший парень после ссоры унес вместе с собой унитаз.

"Вчера я рассталась с парнем. Пока я спала, он разобрал и украл мой туалет", — заявила shelblikadoo, приложив фотографию дыры в полу в качестве доказательства.

Парень украл у девушки туалет Фото: shelblikadoo / Reddit

В комментариях жертва подробно рассказала о произошедшем. Однажды в ее съемной квартире сломался туалет. Девушка решила позвонить домовладельцам и попросить их починить санузел, однако ее парень сделал ремонт сам, так как работал водопроводчиком.

По словам shelblikadoo, позже ее молодой человек припоминал починку унитаза при каждой ссоре. Он говорил, что вложил много денег в этот туалет, поэтому его возлюбленная не имеет права ему грубить.

Спустя несколько месяцев девушка решила разорвать отношения, однако реакция мужчины была неоднозначная. "Я заберу гребаный унитаз", — такую фразу он произнес сразу после того, как узнал о расставании.

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