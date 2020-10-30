"Остановитесь, мужчина!" Пассажир решил покинуть самолет над Тихим океаном

Дебошира задержали после посадки авиалайнера

На борту самолета авиакомпании Hawaiian Airlines, который летел из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Гонолулу, штат Гавайи, прошел курьезный случай. Один из пассажиров захотел открыть аварийную дверь и покинуть авиалайнер. Однако попутчикам и персоналу удалось его остановить.

По словам бортпроводницы, она просила агрессивного путешественника остановиться и с трудом оттащила его от дверной ручки. Другие свидетели уточнили, что мужчина буквально прилип к двери и хотел немедленно выйти из самолета над Тихим океаном.

Пассажир Hawaiian Airlines решил выйти из самолета во время полета Фото: FOX NEWS

"Пассажир изначально был полон решимости выйти и намертво вцепился к ручке двери. Все просили его остановиться", – рассказывает Fox News Кинан Курихара, пассажир этого рейса.

После посадки в Гонолулу нарушителя задержали правоохранители. Представитель авиакомпании Hawaiian Airlines подтвердил инцидент и добавил, что другие путешественники находились в полной безопасности.

В свою очередь, авиационный блогер Джейсон Рабинович утверждает, что открыть дверь салона во время полета физически невозможно.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, который следовал из Чикаго в Даллас (США), совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт. Как выяснилось, на борту авиалайнера произошло ЧП: один из пассажиров попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

Кроме этого, мы рассказывали, как в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань, пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна.

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