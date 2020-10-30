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"Остановитесь, мужчина!" Пассажир решил покинуть самолет над Тихим океаном

Сегодня, 12:22

Дебошира задержали после посадки авиалайнера

На борту самолета авиакомпании Hawaiian Airlines, который летел из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Гонолулу, штат Гавайи, прошел курьезный случай. Один из пассажиров захотел открыть аварийную дверь и покинуть авиалайнер. Однако попутчикам и персоналу удалось его остановить.

По словам бортпроводницы, она просила агрессивного путешественника остановиться и с трудом оттащила его от дверной ручки. Другие свидетели уточнили, что мужчина буквально прилип к двери и хотел немедленно выйти из самолета над Тихим океаном.

Пассажир Hawaiian Airlines решил выйти из самолета во время полета
Пассажир Hawaiian Airlines решил выйти из самолета во время полета
Фото: FOX NEWS

"Пассажир изначально был полон решимости выйти и намертво вцепился к ручке двери. Все просили его остановиться", – рассказывает Fox News Кинан Курихара, пассажир этого рейса.

После посадки в Гонолулу нарушителя задержали правоохранители. Представитель авиакомпании Hawaiian Airlines подтвердил инцидент и добавил, что другие путешественники находились в полной безопасности.

В свою очередь, авиационный блогер Джейсон Рабинович утверждает, что открыть дверь салона во время полета физически невозможно.

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Напомним, это уже не первый подобный случай. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, который следовал из Чикаго в Даллас (США), совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт. Как выяснилось, на борту авиалайнера произошло ЧП: один из пассажиров попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

Кроме этого, мы рассказывали, как в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань, пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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