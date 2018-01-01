Отблагодарила за службу: хозяйка сделала умирающему псу самый лучший подарок

Девушка намерена отблагодарить Исаака за годы верной службы ее семье

Пес. Фото: pixabay

Австралийка Бриана Мэй решила подарить незабываемые впечатления заболевшему раком псу-поводырю по кличке Исаак, который на протяжении долгих лет сопровождал ее слабовидящего брата. Девушка составила список из 20 дел, которые она должна успеть реализовать с псом, пока он жив, пишет Daily Mail.

Пес Фото: Facebook

За отведенные лабрадору несколько недель Мэй в числе прочего запланировала сводить его на пляж, накормить деликатесами, отправить на специальный массаж для собак и йогу для псов, устроить для приятелей Исаака вечеринку и пикник, ввязаться в неприятности с участием полиции, накормить его мороженым для собак и женить.

Таким образом девушка намерена отблагодарить Исаака за годы верной службы ее семье. "Исаак — самая крутая из известных мне собак. Он помогает моему двоюродному брату путешествовать. Он лучший приятель на свете... Я люблю его", — говорит австралийка.

Список был составлен при помощи участников группы Cool Dog Group в Facebook. Мэй попросила помощи в составлении списка обязательных дел у владельцев домашних животных со всего мира. Для наглядности девушка просила присылать фотографии с активностей, которые хозяева собак организовывали питомцам.

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