Отдыхающая в Турции парочка занялась любовью на надувном матрасе

Секс туристов сняли на камеру и опубликовали на одном из популярных видеохостингов

В Турции пара занялась сексом неподалеку пляжа Фото: Pixabay

В Турции парочка туристов, личность которых не удалось установить, в светлое время суток занялись публичным сексом на надувном матрасе, плавая в море. Очевидцы произошедшего утверждают, что влюбленных заметили неподалеку от забитого людьми пляжа.

Секс туристов сняли на камеру и опубликовали на одном из популярных видеохостингов. На кадрах видно, что в это же время на пляже отдыхали маленькие дети. Впрочем, присутствие несовершеннолетних свидетелей не смутило влюбленных, которые даже не удосужились отплыть на надувном матрасе подальше от берега.

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"Ужас какой-то", "Мораль зашкаливает", "А почему их никто не арестует?", "Это мерзко", ̶ пишут пользователи сети. Некоторые юзеры решили защитить парочку: "Просто не надо завидовать, все мы когда-то были влюблены", "Может, она просто делает ему своеобразный массаж".

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