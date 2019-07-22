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Отдыхающая в Турции парочка занялась любовью на надувном матрасе

Секс туристов сняли на камеру и опубликовали на одном из популярных видеохостингов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
В Турции пара занялась сексом неподалеку пляжа
В Турции пара занялась сексом неподалеку пляжа
Фото: Pixabay

В Турции парочка туристов, личность которых не удалось установить, в светлое время суток занялись публичным сексом на надувном матрасе, плавая в море. Очевидцы произошедшего утверждают, что влюбленных заметили неподалеку от забитого людьми пляжа. 

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Секс туристов сняли на камеру и опубликовали на одном из популярных видеохостингов. На кадрах видно, что в это же время на пляже отдыхали маленькие дети. Впрочем, присутствие несовершеннолетних свидетелей не смутило влюбленных, которые даже не удосужились отплыть на надувном матрасе подальше от берега.

Смотрите видео: возлюбленные занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса

"Ужас какой-то", "Мораль зашкаливает", "А почему их никто не арестует?", "Это мерзко",  ̶  пишут пользователи сети. Некоторые юзеры решили защитить парочку: "Просто не надо завидовать, все мы когда-то были влюблены", "Может, она просто делает ему своеобразный массаж". 

Ранее "Сегодня" писали о журналисте, который показал своим подписчикам видеоролик, на котором можно увидеть мужчину и женщину, занимающихся сексом на борту самолета. Кроме этого, мы рассказывали, как в Нигерии мужчина скончался во время секс-соревнования со своей девушкой.

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