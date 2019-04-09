Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Снимок ребенка стал очень популярным в Twitter

Девочка в парике напугала отца Фото: Depositphotos

Житель Нигерии был шокирован, увидев свою дочь в парике из длинных волос. Как признался мужчина, он принял девочку за злой дух и сильно испугался. Снимок ребенка он опубликовал в Twitter.

В подписи к посту мужчина рассказал, что девочка напомнила ему Амадиоху – духа грома и молний, которому поклоняются некоторые народы в Нигерии.

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Публикация за считанные дни набрала свыше 500 тысяч ретвитов, а также множество комментариев. Один из подписчиков сравнил девочку с героиней из фильма "Звонок".

Напомним, японский стилист показал, как прическа может изменить человека. Кроме этого, мы писали, что экстремальная прическа и яркий макияж украинской судьи взорвали интернет. Прическу женщины сравнили с образом морской ведьмы Урсулы из мультика "Русалочка", а макияж – стилем группы Kiss.

Также "Сегодня" сообщали, как новаторская прическа россиянки-политика подорвала интернет. На странный внешний вид влиятельного политика обратила внимание австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит на своей странице в Twitter.

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