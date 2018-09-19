Отец неудачно сфотографировал дочь и сделал из нее интернет-звезду

Девушка разместила в Twitter забавную фотографию

Отец неумело сфотографировал дочь. Фото: pixabay

В сети набирает популярности курьезные снимок пользовательницы сети по имени Симран. Девушка разместила в Twitter фотографию, которую накануне сделал ее отец. Как оказалось позже, устрашающее фото появилось в результате экспериментов с режимами съемки.

"Мой отец пытался сделать мои панорамные снимки. Я злая, как сука", — подписала она изображения.

Неудачное фото девушки Скриншот

Публикация набрала почти 350 тысяч "лайков". Комментаторы посмеялись над размазанным и смещенным изображением Симран: "Очень смешно", "Глупа как-то", "Что-то я не поняла, в чем прикол", "Интересно", "Талант фотографа на лицо".

В сети тоже умеют шутить. Фото: Twitter В сети тоже умеют шутить. Фото: Twitter В сети тоже умеют шутить. Фото: Twitter В сети тоже умеют шутить. Фото: Twitter В сети тоже умеют шутить. Фото: Twitter В сети тоже умеют шутить. Фото: Twitter 1/6

Напомним, самые неудачные свадебные фото слили в сеть. Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе. Фотографии наглядно демонстрируют, что каждый представляет себе романтику момента по-своему.

Кроме этого, мы писали, что отец четверых детей превращает ежедневные фото в настоящие сказочные сюжеты. Для мужчины фотография всегда была важной в жизни. Он вырос в окружении камер, журналов, линз, самодельных камер-мешков, темных комнат и смешных свадеб. Сейчас фотограф делает фантастические снимки своей семьи.