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Отец сделал забавную пародию на свадебное путешествие дочери

Мужчина работал на ферме и решил развлечься

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Отец сделал пародию на фото дочери. Фото: pixabay
Отец сделал пародию на фото дочери. Фото: pixabay

В Twitter появились забавные снимки отца, который спародировал свадебное путешествие своей дочери.  О выходке американца по имени Трейси Фриц рассказала сестра невесты на своей странице в соцсети. Всего за пару дней пост девушки набрал несколько тысяч ретвитов и почти 30 тысяч "лайков".

"Итак, моя сестра сейчас на Гавайях, и она отправляет в групповой чат сообщения. Вот как на них отвечает отец", – написала девушка и приложила к посту несколько снимков.

В интервью журналистам The BuzzFeed 51-летний Фриц рассказал, что работал на ферме, когда увидел фотографии дочери. Она отдыхает на пляже, любуясь обручальным кольцом.

"Она показывала пейзажи вокруг нее. Я просто подумал, что сфотографирую окружающие меня пейзажи", – пояснил свою идею Фриц.

Снимки отца семейства покорили сеть: почти две тысячи юзеров оставили свой комментарий под этим твитом.

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Источник: "Сегодня"
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