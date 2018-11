Отец сделал забавную пародию на свадебное путешествие дочери

Мужчина работал на ферме и решил развлечься

В Twitter появились забавные снимки отца, который спародировал свадебное путешествие своей дочери. О выходке американца по имени Трейси Фриц рассказала сестра невесты на своей странице в соцсети. Всего за пару дней пост девушки набрал несколько тысяч ретвитов и почти 30 тысяч "лайков".

"Итак, моя сестра сейчас на Гавайях, и она отправляет в групповой чат сообщения. Вот как на них отвечает отец", – написала девушка и приложила к посту несколько снимков.

В интервью журналистам The BuzzFeed 51-летний Фриц рассказал, что работал на ферме, когда увидел фотографии дочери. Она отдыхает на пляже, любуясь обручальным кольцом.

So my sister is in Hawaii right now and sent pics to the group message and my dad responds with this pic.twitter.com/f2M2R0RGCc