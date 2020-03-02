Отказалась от сахара: похудевшая на 64 кг девушка назвала условия сброса веса

Рената Кит полностью изменила своей образ жизни и теперь помогает другим

Рената Кит из американского Хантсвилла (штат Алабама) за два года похудела на 64 килограмма и полностью изменила свой образ жизни. О том, как девушке удалось сбросить лишний вес, написал таблоид The Sun.

По информации издания, в 2009 году Кит потеряла мать – она умерла от опиоидной зависимости, с которой боролась втайне от семьи. А несколько лет спустя у отца Ренаты, вернувшегося со службы в Ираке, диагностировали болезнь Паркинсона. Мужчина вскоре скончался. Кит не знала, как справиться с обрушившимся на нее горем, и потихоньку стала его "заездать". В итоге девушка стала весить 131 кг.

Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising Рената Кит Фото: instagram.com/renatta_rising 1/10

Американка рассказывает, что из-за большого веса у нее начались серьезные проблемы с позвоночником. Кроме этого, однажды она не смогла застегнуть ремень безопасности в самолете, и это был "слишком унизительный опыт".

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Все это заставило Ренату задуматься о том, что она разрушает свою жизнь. У Кит был такой план похудения:

почти полный отказ от сахара;

занятия с тренером три раза в неделю;

специальный режим питания. Рената выбрала кетогенную диету – низкоуглеводную с высоким содержанием жиров и умеренным – белков.

За два года девушке удалось сбросить 64 кг. Но главное – она разобралась в причинах неправильного питания. Кит полностью изменила своей образ жизни и теперь помогает другим.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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