Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отказалась от сахара: похудевшая на 64 кг девушка назвала условия сброса веса

Рената Кит полностью изменила своей образ жизни и теперь помогает другим

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:21

Рената Кит из американского Хантсвилла (штат Алабама) за два года похудела на 64 килограмма и полностью изменила свой образ жизни. О том, как девушке удалось сбросить лишний вес, написал таблоид The Sun.

По информации издания, в 2009 году Кит потеряла мать – она умерла от опиоидной зависимости, с которой боролась втайне от семьи. А несколько лет спустя у отца Ренаты, вернувшегося со службы в Ираке, диагностировали болезнь Паркинсона. Мужчина вскоре скончался. Кит не знала, как справиться с обрушившимся на нее горем, и потихоньку стала его "заездать". В итоге девушка стала весить 131 кг.

Читайте также:
Другой человек на фото: женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике

Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
Рената Кит
Фото: instagram.com/renatta_rising
1/10

Американка рассказывает, что из-за большого веса у нее начались серьезные проблемы с позвоночником. Кроме этого, однажды она не смогла застегнуть ремень безопасности в самолете, и это был "слишком унизительный опыт".

Смотрите видео: все подводные камни средств для похудения

Читайте также:
Весила 108 кг: похудевшая девушка получила титул "Мисс Великобритания-2020", фото

Все это заставило Ренату задуматься о том, что она разрушает свою жизнь. У Кит был такой план похудения:

  • почти полный отказ от сахара;
  • занятия с тренером три раза в неделю;
  • специальный режим питания. Рената выбрала кетогенную диету – низкоуглеводную с высоким содержанием жиров и умеренным – белков.

За два года девушке удалось сбросить 64 кг. Но главное – она разобралась в причинах неправильного питания. Кит полностью изменила своей образ жизни и теперь помогает другим.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Весила 108 кг: похудевшая девушка получила титул "Мисс Великобритания-2020", фото Девушку не узнают на фото после похудения Диета Дюкана: особенности похудения Неудачный авиаперелет помог пассажирке похудеть на 76 кг: фото
фото видео питание лишний вес как похудеть
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика

Популярные статьи

Сегодня, 08:34Fun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 14:27Events

Поздравления с первым днем весны: красивые открытки и короткие стихи

Вчера, 10:44Events

Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье

Вчера, 09:16Психология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

Вчера, 08:51Fun

1 марта: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:43Fun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

Вчера, 08:23Events

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

Вчера, 07:00Психология

Гороскоп на неделю 1-7 марта: все знаки зодиака

Вчера, 07:00Events

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

Вчера, 06:10Events

Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Вчера, 04:50Events

Яркие открытки с первым днем весны 2020: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 04:25Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

29 февраляFun

Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

28 февраляШоу-бизнес

Зианджа кардинально сменила имидж и псевдоним: фото

28 февраляFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

28 февраляТехно

Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Звезда
Звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
Почему нужно срочно удалить из телефонов WhatsApp
Почему нужно срочно удалить из телефонов WhatsApp