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Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Снимок появился в сети 21 мая и быстро стал очень популярным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Оптическая иллюзия с кошкой и зеркалами заплутала сеть
Оптическая иллюзия с кошкой и зеркалами заплутала сеть
Фото: Reddit

Пользователь под ником vtopor опубликовал на ресурсе Reddit фотографию, на которой возле двух зеркал изображена кошка. Автору публикации стало любопытно, в какое именно из них, по мнению пользователей, смотрит питомец. Снимок появился в сети 21 мая и быстро стал очень популярным. Под постом комментаторы постарались разобраться в этой оптической иллюзии.

Смотрите видео: почему нельзя заводить черного кота

Пользователь invaderquirk подчеркнул, что кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко и находятся практически в самом центре глаза. Таким образом, под низкими углами наклона кажется, что они смотрят вниз, а под высокими – вверх. По его словам, "подобная техника используется при написании картин, где глаза будто смотрят на тебя".

Оптическая иллюзия с кошкой и зеркалами заплутала сеть
Оптическая иллюзия с кошкой и зеркалами заплутала сеть
Фото: Reddit

Некоторые юзеры предположили, что животное на самом деле смотрит в большое зеркало, а маленькое – лишь отражает ее взгляд. Однако большинство пользователей сошлись во мнении, что животное может смотреть в любое из зеркал: это связано с особенностью строения кошачьих глаз.

Напомним, ранее мы опубликовали фото самого популярного в интернете кота. Также стало известно, сколько можно заработать на породистых котах.

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