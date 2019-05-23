Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Снимок появился в сети 21 мая и быстро стал очень популярным

Оптическая иллюзия с кошкой и зеркалами заплутала сеть Фото: Reddit

Пользователь под ником vtopor опубликовал на ресурсе Reddit фотографию, на которой возле двух зеркал изображена кошка. Автору публикации стало любопытно, в какое именно из них, по мнению пользователей, смотрит питомец. Снимок появился в сети 21 мая и быстро стал очень популярным. Под постом комментаторы постарались разобраться в этой оптической иллюзии.

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Пользователь invaderquirk подчеркнул, что кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко и находятся практически в самом центре глаза. Таким образом, под низкими углами наклона кажется, что они смотрят вниз, а под высокими – вверх. По его словам, "подобная техника используется при написании картин, где глаза будто смотрят на тебя".

Оптическая иллюзия с кошкой и зеркалами заплутала сеть Фото: Reddit

Некоторые юзеры предположили, что животное на самом деле смотрит в большое зеркало, а маленькое – лишь отражает ее взгляд. Однако большинство пользователей сошлись во мнении, что животное может смотреть в любое из зеркал: это связано с особенностью строения кошачьих глаз.

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