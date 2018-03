Овсень малый 14 марта: что это за праздник

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 14 марта.

Сегодня 73-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 292 дня. Именинники – Антон (Антоний), Антонина, Евдокия, Нестор. Международный день числа π, Международный день в защиту рек, воды и жизни, в Украине – День добровольца.

переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

Овсень малый 14 марта: какой сегодня праздник

В древности славяне встречали Новый год в первый весенний день – 1 марта по новому стилю это 14 марта. Празднование происходившего широко, потому что начало нового года было символом начала нового времени. С этого дня можно было начинать новый цикл полевых работ, заниматься другими сельскохозяйственными работами. Это наиболее древнее из Достоверных и известных нам празднований Нового года. После принятия христианства этот праздник стал отмечаться, как день преподобной Мученицы Евдокии, которая взяла на себя образ Весны (Весенницы), пишет Calend.

Международный день рек (Международный день действий против плотин)

14 марта во многих странах отмечается Международный день рек (International Day for Rivers), ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). Также он известен в мире и как "Международный день действий против плотин", который появился в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации "Международная сеть рек".

Международный день числа "Пи"

Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско (San Francisco Exploratorium), а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14.

Интересные события 14 марта

1905 год – в Лондоне основали футбольный клуб "Челси".

1953 год – генеральным секретарем ЦК КПСС выбрали Никиту Хрущева.

1914 год – летчик Петр Нестеров совершил первый авиаперелет из Киева в Одессу.

1990 год – в Стрые Львовской области впервые в советское время подняли украинский национальный сине-желтый флаг над административным зданием – горисполкомом.

Родились 14 марта

1654 год – Даниил Апостол, украинский военный, политический и государственный деятель, гетман Левобережной Украины (1727-34 гг.).

1879 год – Альберт Энштейн, выдающийся немецкий и американский физик-теоретик.

1891 год – родился Амвросий Бучма, советский актёр театра и кино, режиссер и педагог.

1920 год – Алексей Хомич, советский футбольный вратарь.

1980 год – родилась Нелли Уварова, российская киноактриса ("Не родись красивой", "Атлантида").

