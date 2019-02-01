"Ой, мама": ребенок на видео случайно подорвал городскую канализацию

Охваченный страхом мальчик тут же покинул место происшествия

Ребенок взорвал канализацию Фото: pixabay

31 января в городском округе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия (Китай) ребенок пытался запустить фейерверк и случайно взорвал канализацию. На кадрах видно, как мальчик кладет зажженный фейерверк на канализационный люк, после чего происходит мощный взрыв.

В результате люк оголил шахту канализации, откуда шел поток дыма. Вокруг разлетелись фрагменты покрытия тротуара. Охваченный страхом ребенок тут же покинул место происшествия с криками: "Ой, мама, я так напуган!" – сообщает издание Daily Mail.

По версии полиции, причиной возгорания стала реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.

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Напомним, ранее мы писали, что в канализации британского города Сидмут, графство Девон, обнаружили 64-метровый сгусток жира и мусора размером с Пизанскую башню. Кроме этого, мы писали, что вода из канализации затопила сразу несколько улиц в Днепре.

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