"Ой, мама": ребенок на видео случайно подорвал городскую канализацию
Охваченный страхом мальчик тут же покинул место происшествия
31 января в городском округе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия (Китай) ребенок пытался запустить фейерверк и случайно взорвал канализацию. На кадрах видно, как мальчик кладет зажженный фейерверк на канализационный люк, после чего происходит мощный взрыв.
В результате люк оголил шахту канализации, откуда шел поток дыма. Вокруг разлетелись фрагменты покрытия тротуара. Охваченный страхом ребенок тут же покинул место происшествия с криками: "Ой, мама, я так напуган!" – сообщает издание Daily Mail.
По версии полиции, причиной возгорания стала реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.
Напомним, ранее мы писали, что в канализации британского города Сидмут, графство Девон, обнаружили 64-метровый сгусток жира и мусора размером с Пизанскую башню. Кроме этого, мы писали, что вода из канализации затопила сразу несколько улиц в Днепре.
Смотрите видео: в Мелитополе на канализацию поставили люки с символикой города
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram