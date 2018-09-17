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"Ой, все": ссора львов попала на фотоконкурс дикой природы

Снимок вызвал восторг у пользователей сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
&quot;Ссора&quot; львов. Фото: Wildlife Photography Awards
"Ссора" львов. Фото: Wildlife Photography Awards

Жюри конкурса Wildlife Photography Awards выбрало лучшие снимки дикой природы. Список финалистов насчитывает 12 фотографий, пишет The Guardian.

На снимках запечатлены показывающий язык лось, танец ящериц, нырнувший в снег медведь, разгневанный морской слон и другие животные.

Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
Лучшие фото дикой природы
Фото: Wildlife Photography Awards
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Но, наверное, самым обсуждаемым стал кадр, на котором показана "ссора" двух львов. Снимок вызвал восторг у пользователей сети: "Это мы с женой. Повтор прошлых серий по выходным", "Видимо, этот самец прилично ее достал", "Очень забавно", "Вот, что значит талант – показать одним снимком всю суть супружеских взаимоотношений", "Ой, все. Это же мой любимый мем!", – пишут юзеры в комментариях под снимком.

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Ранее мы также писали, что двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

Смотрите видео, как в Николаевском зоопарке родился детеныш белого медведя:

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Источник: "Сегодня"
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