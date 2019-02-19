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"Папочки уже нет": что будет с кошкой Карла Лагерфельда?

Пользователи сети в Instagram соболезнуют питомцу

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:13
Кошка Карла Лагерфельда Фото: instagram.com/choupettesdiary
Кошка Карла Лагерфельда
Фото: instagram.com/choupettesdiary

19 февраля во Франции умер известный модельер Карл Лагерфельд. Пока мир моды теряется в догадках о будущем Chanel, поклонники именитого дизайнера волнуются о судьбе его любимой кошки – Шупетт. Это одна из самых известных кошек в мире моды. Она умеет пользоваться  iPad, а также имеет свои аккаунты в Twitter и Instagram, благодаря которым подписчики следят за личной жизнью питомца.

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После смерти кутюрье его поклонники начали писать на странице Шупетт комментарии, в которых соболезнуют животному. "Я очень грущу из-за этой потери", "Твоего папочки уже нет в живых", "Мое сердце разбилось из-за этих ужасных новостей", "Надеюсь, с тобой все будет хорошо! Держись", "Кошечка скучает за своим хозяином", – пишут подписчики под последним фото на странице кошки. 
 

INSTAGRAM (@choupettesdiary)

 

У Карла Лагерфельда не было детей. В одном из интервью он заявил, что Шупетт была и будет его единственным ребенком.

Четыре интересных факта из жизни кошки Карла Лагерфельда

  • За Шупетт следят три горничных (двое днем и одна ночью), которые записывают в особый дневник каждый ее шаг.
  • Она не любит воду и быть мокрой.
  • Дважды в день она ела за одним столом с Карлом Лагерфельдом, а каждые 10 день она проверяется у ветеринара.
  • Ее любимые занятия – ловить мушек в саду, уничтожать любую бумагу, мешать Карлу Лагерфельду работать.
     
INSTAGRAM (@choupettesdiary)

 

INSTAGRAM (@choupettesdiary)

 

INSTAGRAM (@choupettesdiary)

 

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Напомним, известный французский модельер Карл Лагерфельд умер во вторник, 19 февраля. Мужчине было 85 лет. 

Смотрите видео: почему Карл Лагерфельд боялся поправиться

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Источник: Сегодня
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