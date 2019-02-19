"Папочки уже нет": что будет с кошкой Карла Лагерфельда?
Пользователи сети в Instagram соболезнуют питомцу
19 февраля во Франции умер известный модельер Карл Лагерфельд. Пока мир моды теряется в догадках о будущем Chanel, поклонники именитого дизайнера волнуются о судьбе его любимой кошки – Шупетт. Это одна из самых известных кошек в мире моды. Она умеет пользоваться iPad, а также имеет свои аккаунты в Twitter и Instagram, благодаря которым подписчики следят за личной жизнью питомца.
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После смерти кутюрье его поклонники начали писать на странице Шупетт комментарии, в которых соболезнуют животному. "Я очень грущу из-за этой потери", "Твоего папочки уже нет в живых", "Мое сердце разбилось из-за этих ужасных новостей", "Надеюсь, с тобой все будет хорошо! Держись", "Кошечка скучает за своим хозяином", – пишут подписчики под последним фото на странице кошки.
INSTAGRAM (@choupettesdiary)
У Карла Лагерфельда не было детей. В одном из интервью он заявил, что Шупетт была и будет его единственным ребенком.
Четыре интересных факта из жизни кошки Карла Лагерфельда
- За Шупетт следят три горничных (двое днем и одна ночью), которые записывают в особый дневник каждый ее шаг.
- Она не любит воду и быть мокрой.
- Дважды в день она ела за одним столом с Карлом Лагерфельдом, а каждые 10 день она проверяется у ветеринара.
- Ее любимые занятия – ловить мушек в саду, уничтожать любую бумагу, мешать Карлу Лагерфельду работать.
INSTAGRAM (@choupettesdiary)
INSTAGRAM (@choupettesdiary)
INSTAGRAM (@choupettesdiary)
Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
Напомним, известный французский модельер Карл Лагерфельд умер во вторник, 19 февраля. Мужчине было 85 лет.
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