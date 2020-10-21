Пара начала ремонт в старом доме и нашла там загадочный тайник (фото)

Американцы создали аккаунт в Instagram, в котором делятся своими находками с подписчиками

Ник Драммонд и его партнер Патрик из американской деревни Эймс, штат Нью-Йорк (США), купили старый дом и во время ремонта нашли в нем тайник – спрятанные бутылки виски 1920-х годов. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 31.

По словам новых владельцев дома, "клад" находился под полом – в потайных отсеках. Им удалось достать 60 столетних бутылок, из которых около трети были полными. Пара создала аккаунт в Instagram, в котором делятся своими находками с подписчиками.

Ник начал искать информацию о прежнем владельце дома и узнал, что это был бутлегер по имени Адольф Хампфнер. После смерти мужчины похожие тайники были найдены в других его владениях и транспортных средствах.

"Я не эксперт по виски, конечно, но время от времени наслаждаюсь этим напитком", – смеется Драммонд.

Отмечается, что в 1920-1930-е годы в США действовал сухой закон, во время которого бутлегеры вели подпольную торговлю спиртными напитками.

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. На глубине полтора метра он обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет.

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Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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