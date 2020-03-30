Пара прожила вместе 65 лет и ушла из жизни в один день из-за COVID-19

Супруги состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов

Предприниматель Стивен Нэш из американского города Чикаго, штат Иллинойс, рассказал в Twitter, что его бабушка и дедушка скончались в один день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса. Супруги состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов. Об этом сообщает издание The Mirror.

"Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за коронавируса. Обнимите своих любимых покрепче", – написал Нэш в Twitter. Он опубликовал фотографию покойных и написал, что у них остались шесть детей и 18 внуков.

К слову, эта история уже не первая. 82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара из итальянского города Альбино (северная провинция Бергамо) счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа.

Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. Более недели у Северы и Луиджи держалась высокая температура, но они оставались дома, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена – в 9:15, а муж – в 11:00.

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