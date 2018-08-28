Парень 20 лет подряд ел только картошку с курицей: как он выглядит сейчас

Молодой человек стал жертвой выборочного расстройства питания

Райан Ховарт. Фото: Facebook

Англичанин Райан Ховарт почти 20 лет питался одной только курицей и картофелем, и лишь недавно впервые попробовал фрукты и овощи. Парень страдает от редкого расстройства питания, из-за которого его рацион резко ограничился с четырехлетнего возраста. Однако теперь, прохождения специфической психотерапии, он имеет возможность пробовать и другой блюда.

Райан Ховарт. Фото: Facebook Райан Ховарт. Фото: Facebook Райан Ховарт. Фото: Facebook Райан Ховарт. Фото: Facebook Райан Ховарт. Фото: Facebook Райан Ховарт. Фото: Facebook Райан Ховарт. Фото: Facebook 1/7

Молодой человек стал жертвой выборочного расстройства питания, которое объясняется не какими-либо физиологическими нарушениями, а проблемами с психикой. Такие люди как Райан сталкиваются со своего рода пищевой фобией, из-за которой они боятся употреблять те или иные продукты. Расстройство начинается в раннем детстве, и любые попытки попробовать пищу, которая не воспринимается человеком в качестве безопасной, могут привести к серьезным психологическим срывам.

Лечение выборочного расстройства питания подразумевает использование разного рода фармацевтических препаратов, а также сеансы психотерапии. Наибольший эффект показывает применение когнитивной поведенческой терапии, через которую и прошел Райан. После этих сеансов он потерял страх к употреблению другой пищи и начал активно ее пробовать. Сегодня он уверяет, что его любимым блюдом является ананас.

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