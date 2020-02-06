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Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Покупка несколько месяцев служила американцу вместо подставки под видеопроектор

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:49
Джим Маккей
Джим Маккей
Фото: facebook.com/jmckayfilms

Американец Джим Маккей из города Остин, штат Техас, в конце 2019 года купил старый телевизор со встроенным видеопроигрывателем VHS. Покупка несколько месяцев служила парню вместо подставки под видеопроектор. Однако в начале января 2020 года он любопытства ради решил включить устройство – и увиденное на экране его шокировало, пишет издание Good News Network.

На 18-минутное домашнее видео от 27 сентября 1994 года попала сцена, на которой малыш учился ходить и делал первые шаги. На корпусе кассеты Джим заметил фрагмент наклейки с фамилией Тайр. Парень осознал, что должен найти семью.

"Это очень важный момент в жизни ребенка, и он никогда не повторится. Я хочу вернуть запись семье, я в них влюбился. Думаю, что они потрясающие", – заявил Маккей изданию KVUE.

Американец оцифровал пленку, дополнил ее комментариями и 4 января опубликовал на своем YouTube-канале с просьбой к зрителям помочь в поисках семьи. Эта история заинтересовала местных журналистов, которые сделали сюжеты для телевидения.

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На один из этих сюжетов обратила внимание мама того самого малыша, записанного на пленку. К этому моменту женщина уже забыла о существовании записи, а сам мальчик – Александр, которому теперь 25 лет – и вовсе не знал, что его записывали на видео. Семья Тайров связалась с Джимом по оставленным им контактам уже 6 января, о чем парень радостно сообщил своим подписчикам в Facebook.

Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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