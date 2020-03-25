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Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

Мексиканец отправил в универмаг своего крошечного пса

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:19

В эти трудные дни, когда медики просят людей соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома и самоизолироваться, чтобы не допустить столь быстрого распространения нового коронавируса, некоторые "изобретатели" придумывают самые разные способы, как получить желаемое и не нарушить правила. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

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Мексиканец Антонио Муньос решил прислушаться к советам врачей и без крайней надобности не выходить из квартиры. Однако шел третий день карантина, и парень очень сильно захотел чипсов. Долго не думая, Антонио отправил в универмаг через дорогу своего пса породы чихуахуа, прицепив к ошейнику короткую записку для кассира.

"Здравствуйте! Пожалуйста, продайте моей собаке чипсы (не слишком острые). У нее на воротнике 20 долларов. ВНИМАНИЕ: Она будет кусаться, если с ней плохо обращаться", – написал Муньос.

Пес принес чипсы хозяину на самоизоляции
Фото: facebook.com/ckarlozm
Пес принес чипсы хозяину на самоизоляции
Фото: facebook.com/ckarlozm
Пес принес чипсы хозяину на самоизоляции
Фото: facebook.com/ckarlozm
Пес принес чипсы хозяину на самоизоляции
Фото: facebook.com/ckarlozm
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Хотя крошечный песик поначалу был в замешательстве, похоже, он выполнил свое задание.

Смотрите видео: как распознать коронавирус

Ранее "Сегодня" писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, мы рассказывали о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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