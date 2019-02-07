Парень нашел на кухне неизвестных науке существ

Житель Новой Зеландии снял этих животных на видео

Неизвестных науке существ нашли в Новой Зеландии Фото: скриншот/youtube

Мужчина по имени Тим из города Окленд, Новая Зеландия, обнаружил на кухне неизвестных существ. Он не смог самостоятельно опознать находку, поэтому снял их на видео, и опубликовал на своей странице в Facebook. На ролике видно, как на ладони парня лежат несколько существ, одно из которых шевелит хвостом, пишет таблоид Daily Mail.

В комментариях под постом Тима юзеры написали, что это похоже на половину мышонка или на маленькую летучую мышь.Один из пользователей сети добавил, что будет считать это монтажом, аргументируя такое решение тем, что только так он сможет уснуть.

Не помогли пользователям и ученые. Эксперты из Новой Зеландии предположили, что это могут быть лапки мотылька. Также была выдвинута теория, что это новый вид длиннохвостых червей. А вот в университете Окленда не поверили в подлинность видео.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру. Также мы писали, что океан вынес на берег огромное пульсирующее существо.

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