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Парень нашел останки неизвестных животных: невероятные фото

Огромные кости отправили в Музей естественной истории для дальнейшего исследования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32

23-летний ловец устриц Дэниел Френч вместе со своим отцом из британского острова Мерсея, графство Эссекс, обнаружили на пляже огромные кости неизвестных животных. Находки отправили в Музей естественной истории для дальнейшего исследования. Об этом сообщает издание Unilad.

По словам Френча, 142-сантиметровую кость загадочного существа на побережье он заметил 14 февраля. Несколько часов спустя нечто подобное обнаружил и его отец. Британец не исключает вероятности, что найденные останки могут принадлежать доисторическому динозавру.

Дэниел Френч нашел останки неизвестного животного
Фото: Unilad
Дэниел Френч нашел останки неизвестного животного
Фото: Unilad
Дэниел Френч нашел останки неизвестного животного
Фото: Unilad
Дэниел Френч нашел останки неизвестного животного
Фото: Unilad
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Археолог Оливер Хатчинсон пришел посмотреть на найденные кости, чтобы определить их происхождение. Он предположил, что маленькая кость могла принадлежать мамонту, а большая – киту. Вероятно, она упала с китобойного судна викторианских времен.

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Напомним, 42-летний житель британского города Ярмут по имени Тим Картер гулял с собакой по побережью пролива Те-Солент на севере Ла-Манша и случайно обнаружил тушу огромного неопознанного животного. Мужчина решил отправить фотографию находки экспертам, чтобы выяснить, что это такое. Кроме этого, неопознанное морское существо с острыми зубами обнаружили на берегу мексиканского полуострова Пунта Мита, штат Найарит.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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