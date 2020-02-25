Парень нашел останки неизвестных животных: невероятные фото
Огромные кости отправили в Музей естественной истории для дальнейшего исследования
23-летний ловец устриц Дэниел Френч вместе со своим отцом из британского острова Мерсея, графство Эссекс, обнаружили на пляже огромные кости неизвестных животных. Находки отправили в Музей естественной истории для дальнейшего исследования. Об этом сообщает издание Unilad.
По словам Френча, 142-сантиметровую кость загадочного существа на побережье он заметил 14 февраля. Несколько часов спустя нечто подобное обнаружил и его отец. Британец не исключает вероятности, что найденные останки могут принадлежать доисторическому динозавру.
Археолог Оливер Хатчинсон пришел посмотреть на найденные кости, чтобы определить их происхождение. Он предположил, что маленькая кость могла принадлежать мамонту, а большая – киту. Вероятно, она упала с китобойного судна викторианских времен.
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Напомним, 42-летний житель британского города Ярмут по имени Тим Картер гулял с собакой по побережью пролива Те-Солент на севере Ла-Манша и случайно обнаружил тушу огромного неопознанного животного. Мужчина решил отправить фотографию находки экспертам, чтобы выяснить, что это такое. Кроме этого, неопознанное морское существо с острыми зубами обнаружили на берегу мексиканского полуострова Пунта Мита, штат Найарит.
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