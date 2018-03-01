Парень неожиданно столкнулся с акулой нос к носу: невероятное видео

Сегодня, 12:02

Ролик заснял 38-летний Элтон Полли во время погружения в городе Дурбан

Дайвер столкнулся с акулой. Фото: кадр из видео
Дайвер столкнулся с акулой. Фото: кадр из видео

Дайвер-экстремал встретился лицом к лицу с акулой и чуть не потерял маску, но выжил. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Star.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что азартная акула снесла с пути туриста.

Ролик заснял 38-летний Элтон Полли во время погружения в городе Дурбан в Южно-Африканской Республике. Вместе с друзьями он отправился поплавать среди черноперых акул, которых они привлекли приманкой. Одна из рыб неожиданно напала на Полли, сбила с него маску и вырвала дыхательную трубку. Тем не менее ныряльщик сумел сохранить самообладание и справиться с ситуацией.

Видео: Elton Polly / YouTube

Полли не первый раз погружается с акулами и считает, что его спасло спокойствие. "Акула просто испугалась и в попытке уплыть врезалась в мою голову", – объяснил он поведение животного. В результате инцидента ни человек, ни акула не пострадали.

апомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

Смотрите видео: большая белая акула напала на серфингиста во время соревнований
видео, ЮАР, курьез, акула, интересные новости

Вы сейчас просматриваете новость "Парень неожиданно столкнулся с акулой нос к носу: невероятное видео". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

У этого морского хищника 300 зубов. Фото: sputniknews.com

В Португалии поймали древнюю акулу с 300 зубами

12 Ноября 2017, 03:55

Плащеносные акулы очень мало изучены, так как обитают на большой глубине

Fun

Дельфины умнее акул. Фото: pixabay.com

Почему акулы боятся дельфинов: неожиданный ответ ученых

15 Декабря 2017, 11:50

Хищницы часто оказываются обречены на смерть
Загрузка...

Техно

В воде у человека шансов нет. Фото: pixabay

Ученые разгадали, почему акулы-убийцы настолько быстры

8 Февраля, 23:43

Акула мако способна развить скорость до 60 км/ч и выпрыгивать из воды на 6 метров в высоту

Fun

Видеошок: в Австралии женщина поймала акулу голыми руками

12 Октября 2017, 05:34

Мелисса Хатейер поймала попавшую на мелководье акулу и выпустила ее в океан
Загрузка...