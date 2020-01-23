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Парень отказался от одной строчки в рационе и похудел на 25 кг: фото

В сентябре 2019 года британец решил изменить свой рацион и образ жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:18
Правильное питание помогло британцу сбросить лишний вес
Правильное питание помогло британцу сбросить лишний вес
Фото: Depositphotos

25-летний Гетин Томас из британского города Блэквуд отказался от употребления алкоголя и сбросил 25 килограммов лишнего веса. Друзья парня заметили, что после похудения он стал выглядеть на несколько лет моложе, пишет таблоид Metro.

Гетин Томас
Фото: Gethin Thomas / Facebook
Гетин Томас
Фото: Gethin Thomas / Facebook
Гетин Томас
Фото: Gethin Thomas / Facebook
Гетин Томас
Фото: Gethin Thomas / Facebook
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Поскольку Томас чувствовал себя плохо из-за лишнего веса и неправильного питания, в сентябре 2019 года он решил изменить рацион и образ жизни – больше не пить спиртного и заняться своим здоровьем. Британец записался в тренажерный зал и всего за несколько месяцев похудел на 25 килограммов. Недавно парень смог пробежать десять километров на благотворительном забеге.

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По словам Гетина Томаса, он стал намного увереннее в себе. Теперь ему не так тяжело следить за правильным питанием, а алкоголь он употребляет лишь в особых случаях. "Я слежу за питанием и стараюсь потреблять не более 1,5 тыс. калорий в день", – добавил британец.

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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