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Парень подарил 30-летней возлюбленной бокал с курьезной ошибкой в надписи: фото

Сегодня, 09:04

Получив свой подарок, девушка начала истерически смеяться

28-летний Даниэль Варей из британского города Дентон в графстве Большой Манчестер заказал в подарок для своей девушки по имени Хайли бокал с гравировкой: "С днем рождения, принцесса, люблю тебя безумно". Однако с надписью произошел забавный конфуз. Об этом пишет издание Birmingham Mail.

Как выяснилось, молодой человек, делая заказ через интернет, случайно перепутал строку для поздравительного текста с окном для сообщения курьеру. В итоге на бокале появилась следующая надпись: "Привезите, пожалуйста, подарок до понедельника, если возможно, так как именно в этот день мы будем отмечать ее 30-летие".

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Когда Хайли получила свой подарок, она сразу же начала истерически смеяться. К счастью, девушка отнеслась к недоразумению с юмором и сказала, что никто ей еще не дарил такого "идеального и безумно смешного" подарка.

Бокал с неудачной гравировкой довел девушку до истерики
Фото: SWNS
Бокал с неудачной гравировкой довел девушку до истерики
Фото: SWNS
Бокал с неудачной гравировкой довел девушку до истерики
Фото: SWNS
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"Бокал мне принесли в упаковке, так что я не видел, что внутри, пока Хайли не распаковала свой подарок. Я не мог понять, почему она так отреагировала? Вложил в подарок всю душу и сердце! Но когда она показала мне надпись, я пришел в ужас", – признался Варей.

Смотрите видео: как получать желанные подарки

Напомним, солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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