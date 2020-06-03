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Парень показал невероятный трюк с вареным яйцом: курьезное видео

Сегодня, 10:55

Этот короткий ролик собрал почти миллион просмотров

Блогер Зак Крин показал на видео невероятный трюк с яйцом. Он взял сваренное неочищенное яйцо и сделал маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с тупой стороны, а затем сильно дунул, чтобы скорлупа отпала. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети TikTok.

На кадрах показано, как Крин берет сваренное яйцо и делает маленькие отверстия на его концах, снимая немного скорлупы. Затем сильно дует с тупой стороны и яйцо "выпадает" со скорлупы.
Автор записи призвал пользоваться таким методом только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно.

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Любопытно, что Крин опубликовал ролик еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные зарубежные СМИ – Fox и The Sun. После этого ролик собрало почти миллион просмотров, а Крин стал знаменитостью.

@zachcreanofficial

For all my egg lovers out there ##fyp##foryou##foryoupage

♬ original sound – zachcreanofficial

"Ого, класс", "Просто невероятно, как это у тебя получилось?", "Мне кажется, что это обман. Сегодня сделаю эксперимент", – пишут в комментариях под видео подписчики блогера.

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Ранее "Сегодня" писали о пользователе Twitter Джоне Бике, который показал "легкий способ вдеть нитку в иголку".

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Источник: Сегодня
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