Парень показал невероятный трюк с вареным яйцом: курьезное видео
Этот короткий ролик собрал почти миллион просмотров
Блогер Зак Крин показал на видео невероятный трюк с яйцом. Он взял сваренное неочищенное яйцо и сделал маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с тупой стороны, а затем сильно дунул, чтобы скорлупа отпала. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети TikTok.
На кадрах показано, как Крин берет сваренное яйцо и делает маленькие отверстия на его концах, снимая немного скорлупы. Затем сильно дует с тупой стороны и яйцо "выпадает" со скорлупы.
Автор записи призвал пользоваться таким методом только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно.
Любопытно, что Крин опубликовал ролик еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные зарубежные СМИ – Fox и The Sun. После этого ролик собрало почти миллион просмотров, а Крин стал знаменитостью.
@zachcreanofficial
For all my egg lovers out there ##fyp##foryou##foryoupage♬ original sound – zachcreanofficial
"Ого, класс", "Просто невероятно, как это у тебя получилось?", "Мне кажется, что это обман. Сегодня сделаю эксперимент", – пишут в комментариях под видео подписчики блогера.
Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира
Ранее "Сегодня" писали о пользователе Twitter Джоне Бике, который показал "легкий способ вдеть нитку в иголку".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное