Парень показал невероятный трюк с вареным яйцом: курьезное видео

Этот короткий ролик собрал почти миллион просмотров

Блогер Зак Крин показал на видео невероятный трюк с яйцом. Он взял сваренное неочищенное яйцо и сделал маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с тупой стороны, а затем сильно дунул, чтобы скорлупа отпала. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети TikTok.

На кадрах показано, как Крин берет сваренное яйцо и делает маленькие отверстия на его концах, снимая немного скорлупы. Затем сильно дует с тупой стороны и яйцо "выпадает" со скорлупы.

Автор записи призвал пользоваться таким методом только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно.

Любопытно, что Крин опубликовал ролик еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные зарубежные СМИ – Fox и The Sun. После этого ролик собрало почти миллион просмотров, а Крин стал знаменитостью.

"Ого, класс", "Просто невероятно, как это у тебя получилось?", "Мне кажется, что это обман. Сегодня сделаю эксперимент", – пишут в комментариях под видео подписчики блогера.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Ранее "Сегодня" писали о пользователе Twitter Джоне Бике, который показал "легкий способ вдеть нитку в иголку".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться