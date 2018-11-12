Парень признался, что специально довел девушку до ожирения

Австралийка сейчас весит 188 килограммов

Мужчина ради любви откормил невесту на 80 кг. Фото: depositphotos

На утренний эфир популярного в Великобритании шоу This Morning пригласили странную парочку возлюбленных – Рози и Джеффа из Австралии. Девушка рассказала о том, что набрала десятки килограммов лишнего веса ради жениха. Фрагмент доступен на YouTube-канале передачи.

По словам Рози, после встречи с Джеффом она стала весить почти 188 килограммов – набрала более 76 килограммов.

Молодые люди познакомились на специализированном сайте для людей, увлекающихся фидеризмом — откармливанием своих партнеров. После года общения в сети возлюбленные решили жить вместе, и Джефф переехал из родных Нидерландов в Австралию.

В разговоре с телеведущими Рози отметила, что не обязательно быть ленивой, чтобы набрать вес.

"Мы едим домашнюю пищу, я просто ем большие порции, а ночью у нас происходят интимные сеансы кормления", — заявила девушка. Она также сказала, что чувствует себя более уверенно и сексуально после набора веса, однако больше толстеть не планирует.

"Мы определенно счастливы и довольны своей жизнью. мы не делаем ничего, чтобы навредить нам или кому-либо еще", — заключила Рози.

Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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