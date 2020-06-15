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Парень прославился благодаря игре с котами на пианино: видео

Сегодня, 07:14

У музыканта уже 1,1 млн подписчиков в Instagram и их количество постоянно растет

Турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости. Просто посмотрите – это великолепно!

"Коты – это моя жизнь. Они – мое сердце, мой источник вдохновения. Они для меня все", – признается Сарпер Думан.

Публикация от Sarper Duman (@sarperduman)

Оказывается, в основе этой крепкой дружбы лежит трагическое событие. 10 лет назад Сарпер был в глубокой депрессии. Он даже попытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со своего дома. Парень не умер, но сломал спину. После долгой реабилитации Думан начал забирать домой бездомных кошек и таким образом "наполнять свою жизнь смыслом".

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Публикация от Sarper Duman (@sarperduman)

Чтобы прокормить столько котов, музыкант давал уроки фортепиано. Однажды один из его учеников снял видео, на котором Сарпер вдохновленно играет в окружении своих питомцев. Запись появилась в Instagram, после чего к учителю пришла всемирная известность.

Публикация от Sarper Duman (@sarperduman)

Напомним, ранее мы рассказывали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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