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Парень сделал девушке "самое необычное предложение руки и сердца"

Отмечается, что пара вместе уже два года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Джош Томпсон и его девушка Фото: Pro Dive / Facebook
Джош Томпсон и его девушка
Фото: Pro Dive / Facebook

Джош Томпсон из австралийского Брисбена сделал своей девушке "самое необычное предложение руки и сердца", сообщает Daily Mail.

Пара вместе с группой погружалась у рифа Флинн на прошлой неделе. В один из моментов инструктор передал Джошу Томпсону заранее заготовленное кольцо. Затем молодой человек подозвал свою девушку Демику Гилрой, сделал ей предложение, показав записку с вопросом, и надел кольцо на палец. Она согласилась и начала его обнимать.

Отмечается, что пара вместе уже два года, а знакомы они еще со школы. Томпсон предупреждал Гилрой, что намерен сделать ей предложение в 2020-м. Однако он решил сделать ей сюрприз раньше — во время путешествия по случаю дня ее рождения.

Томпсон отметил, что он не самый романтичный человек, однако решил сделать день предложения особенным для девушки. Он добавил, что свадьбу они планируют сыграть в ноябре или весной 2020-го.

Напомним, житель Великобритании Джордан Дойл сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной с помощью выдр. Также мы писали, что фотограф разыскивает влюбленную пару, которую случайно снял во время предложения руки и сердца

Смотрите видео: в Сербии журналистка получила предложение пожениться с Санта-Клаусом

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