Парень сделал операцию и превратился в копию Ким Кардашьян

Джордан Парк сделал больше 80 пластических операций

Парень захотел стать второй Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/jordanjamesparke

27-летний парень из Великобритании Джордан Парк сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы быть похожим на американскую звезду Ким Кардашьян, сообщает Daily Mail.

Парк решил сделать себе ягодицы, которым позавидовала бы Ким Кардашьян. Он отправился в Стамбул и сделал операцию по увеличению. За нее Парк заплатил 8,5 тысячи фунтов (314 500 грн).

После операции у парня развился некроз, угрожающий его жизни. По словам Парка, на одной из ягодиц образовалось гнойное отверстие, через которое был виден имплант. На лечение последствий хирургического вмешательства у парня ушло два месяца.

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Но когда ему стало легче, он отправился в Турцию на повторное увеличение. Парк сообщил, что в Британии хирурги отказались настолько увеличивать ему ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Loving Life #Love #Benidorm #Spain Публикация от Jordan James Parke (@jordanjamesparke) 10 Июн 2017 в 5:42 PDT

На протяжении восьми лет Джордан Парк сделал больше 80 пластических операций и процедур, потратив на это 4,8 миллиона гривен. Парень стремиться стать максимально похожим на кумира – Ким Кардашьян.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как выглядели сестры Кардашьян до и после пластических операций.