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Парень сделал операцию и превратился в копию Ким Кардашьян

Джордан Парк сделал больше 80 пластических операций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:54
Парень захотел стать второй Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/jordanjamesparke
Парень захотел стать второй Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/jordanjamesparke

27-летний парень из Великобритании Джордан Парк сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы быть похожим на американскую звезду Ким Кардашьян, сообщает Daily Mail.

Парк решил сделать себе ягодицы, которым позавидовала бы Ким Кардашьян. Он отправился в Стамбул и сделал операцию по увеличению. За нее Парк заплатил 8,5 тысячи фунтов (314 500 грн).

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Too EXCITED for the Bank Holiday Weekend I'm working all of it @thelipking Wouldn't have it any other way! Tomorrow I will be @fabthesalon Then my first EVER double Clinic SUNDAY & MONDAY in Southampton @kaiyas_salon Then next week spending time with Family in Dudley Have an AMAZING WEEKEND everyone! #TheLipKingAesthetics #LipFiller #LipEnhancement #PRP #VampireFacial #Microneedling #LipEnvy #KimKardashian #KhloeKardashian #KylieJenner #BigLips #ChemicalPeels #Aesthetics #Manchester #WestMidlands #UK #Cheshire #Love #Kardashians #Gloucester #Southampton #Sheffield #Cannula #JawlineFiller #HDLips

Публикация от Jordan James Parke (@jordanjamesparke)

После операции у парня развился некроз, угрожающий его жизни. По словам Парка, на одной из ягодиц образовалось гнойное отверстие, через которое был виден имплант. На лечение последствий хирургического вмешательства у парня ушло два месяца.

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Но когда ему стало легче, он отправился в Турцию на повторное увеличение. Парк сообщил, что в Британии хирурги отказались настолько увеличивать ему ягодицы.

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Loving Life #Love #Benidorm #Spain

Публикация от Jordan James Parke (@jordanjamesparke)

На протяжении восьми лет Джордан Парк сделал больше 80 пластических операций и процедур, потратив на это 4,8 миллиона гривен. Парень стремиться стать максимально похожим на кумира – Ким Кардашьян.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как выглядели сестры Кардашьян до и после пластических операций.

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