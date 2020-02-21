Парень снял на видео кишащий акулами пляж

Инцидент произошел в американском округе Нью-Смирна-Бич

33-летний серфер Джереми Джонстон на пляже в американском округе Нью-Смирна-Бич снял на видео пару десятков акул, которые охотились на рыбу. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля, пишет издание CNN (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Кишащий акулами пляж показали на видео Фото: Pixabay

Парень пришел на пляж, чтобы покататься на доске. После серфинга он достал дрон, чтобы сделать несколько кадров над пляжем. Когда он отснял нужные кадры, то заметил, что в океане плавают акулы. Десятки хищников на мелководье охотились на рыбу. Джонстон сразу предупредил людей об опасности и попросил выйти из воды.

На следующий день американец снова пришел на тот же пляж, чтобы заняться серфингом.

К слову, черноперые акулы настолько распространены в Нью-Смирна-Бич, что эксперты называют этот район мировой столицей нападения акул.

Видео: instagram.com/jermjohnston

Напомним, ранее 19-летний Логан Маршалл из американского штата Северная Каролина занимался съемкой видео о серфинге и случайно запечатлел трехметровую молотоголовую акулу, которая проплывала очень близко от спортсмена. Кроме этого, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину.

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