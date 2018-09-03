Парень снял на видео обезумевших танцующих крыс

Причину странного поведения грызунов так и не удалось установить

Читателей Reddit удивило странное видео с крысами, которые вцепились в друг друга и визуально образовали спираль. Странную запись с "обезумевшими зомби-грызунами" опубликовал на ресурсе пользователь под ником U / Gongoora.

Юзерам так и не удалось выяснить причину странного поведения грызунов. Люди в комментариях выдвинули несколько версий произошедшего: инстинкт самосохранения, что заставляет потомство держаться за взрослых особей; неврологическая болезнь или же жуткий эксперимент ученых.

"Черт, я был уверен, что причиной всему какой-то ужасный паразит, который заражает неврологические системы грызунов и заставляет их цепляться и кусать друг друга", – написал один из пользователей.

"Младенцы, держащиеся за хвосты друг друга, чтобы не потерять маму (возможно, испугавшись записи парня). Это такой инстинкт у грызунов на ранних стадиях развития", – предполагает юзер Pandatotheface.

"Это поклонение крысе-королю?", – озадачился walshk8. Некоторые комментаторы также заметили, что крысы в движении создают знак бесконечности – перевернутую восьмерку. Это, по их мнению, может ознаменовать беду.

Напомним, крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сиденья, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой. А в восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя. Об этом заявили местные полицейские.

Кроме этого, крыса сорвала рейс авиалайнера в США.

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