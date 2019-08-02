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Парень укусил своего пса и попал на видео

Пользователи сети пожаловались на корейского стримера Sseungnyangie

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Корейский блогер укусил своего пса
Корейский блогер укусил своего пса
Фото: Pixabay

Пользователи сети пожаловались на корейского стримера Sseungnyangie, который издевается над своим псом. Юзеров шокировал один из роликов, на котором парень кусает своего питомца, сообщает Koreaboo. 

На одном из видео полиция приходит по адресу проживания блогера, однако сотрудники уходят после непродолжительной беседы. 
 

INSTAGRAM (@catchdog_team_)

После этого Sseungnyangie пожаловался на то, что из-за его действий обратились в полицию, и заявил зрителям, что его не накажут за скверное отношение к питомцу. "Я могу делать что хочу. Я вас предупредил. Они мне ничего не могут сделать за то, что я бью свою собаку", – сказал он во время эфира.

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Корейская группа защитников прав животных Catchdog опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост о блогере. На кадрах видно, как он неоднократно издевался над псом. Также общественники призвали подписать петицию к президенту Южной Кореи с требованием наказать блогера за жестокое обращение с животным и заблокировать его канал.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме этого, как жених променял невесту на пса.

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