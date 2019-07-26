Парень установил камеру возле кровати и удивился тому, что его кот делает ночью

Многих пользователей сети поведение кота насмешило, некоторые из них поделились своими фотографиями

Кот чуть не задушил своего хозяина ночью Фото: twitter.com/stluis_htx

На Twitter-странице пользователя сети под ником @stluis_htx появился забавный ролик, на котором парень продемонстрировал своим подписчикам, почему он так плохо спит ночью.



Так, на опубликованных кадрах видно кота, который сидит возле хозяина и внимательно на него смотрит. На следующем фото питомец уже лежит на его лице, из-за этого парень не может дышать.

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Публикация стала вирусной и привлекла более 1,4 миллиона лайков. Многих пользователей сети поведение кота насмешило, некоторые из них поделились своими фотографиями, на которых домашние животные мешают им отдыхать.

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"Твой кот точно намерен прикончить тебя", – шутят юзеры.

Ранее "Сегодня" писали, как персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в сети благодаря необычной внешности. Кроме того, мы сообщали, как один из юзеров популярного ресурса Reddit под ником Alendelonodekolon опубликовал забавный снимок под названием "Возвращение блудного сына". На фотографии показано, как кошка несет в зубах свое потомство.

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