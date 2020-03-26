Парень выгулял собаку с помощью дрона, чтобы не заразиться коронавирусом: видео

Пользователи Сети восхитились смекалкой молодого человека

Вакис Деметриу из Кипра выгулял своего питомца с помощью дрона и прославился в Сети. Ролик, который парень выложил в Facebook, сразу стал вирусным и собрал уже более 8,1 тыс. лайков, его прокомментировали 7,2 тыс. пользователей, а 43 тыс. юзеров поделились этой записью со своими друзьями.

"Пятый день карантина. Оставайтесь дома в безопасности, но не забывайте о счастье вашей собаки", – прокомментировал ролик автор.

На кадрах видно, как довольная собака гуляет по пустой улице. За поводок ее "держит" дрон, летящий над животным. В конце видео появляется владелец собаки, который стоит на крыльце дома и держит пульт управления.

Пользователи восхитились смекалкой Вакиса. "Киприот, ты гениален", – отметил один из них. Однако многие юзеры поинтересовались, а кто убирал за псом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" показывал, как люди развлекаются во время карантина и самоизоляции дома. Также мы писали о реакции соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться